السودان ينفي مزاعم "إسرائيلية" بشأن استقبال قادة حماس

العالم - السودان

وقالت الخارجية السودانية في بيان:



"تود وزارة الخارجية ان توضح أنه لا صلة لحكومة السودان من قريب أو بعيد بما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم 5 أكتوبر الجاري أن إسرائيل تفكر في نفي قادة حركة حماس إلي السودان.

وتعتبر الوزارة أن الزج باسم السودان في هذا الأمر لا يعدو أن يكون محاولة للإساءة إليه، وصرف الانتباه عن ما يتعرض إليه من عدوان خارجي تدعمه دوائر إقليمية معروفة".

وقبل أيام، ادعت صحيفة هآرتس العبرية ان “هناك أفكارا جديدة متداولة لوقف إطلاق النار تقضي بخروج قادة حركة حماس وجميع مقاتليها بشكل آمن من غزة إلى السودان”.

وأضاف التقرير أن “إحدى الأفكار تقترح انسحاب جيش الاحتلال من غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع مقابل خروج حماس عبر معبر رفح إلى مصر، وبعدها إلى السودان حيث ستحصل على مكاسب مالية وسياسية”.