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الاعلام العبري: إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه طبريا ومحيطها

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

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