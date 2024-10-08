الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قاسم: المشككون بدعم إيران ليبينوا لنا مالذي قدموه

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :