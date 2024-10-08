الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قاسم: المعركة ليست بين ايران وإسرائيل كما يعلن الاحتلال وانما بين عموم المقاومة والكيان

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :