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الشيخ قاسم: المقاومة اللبنانية تستنزف الكيان وأخرجت آلاف المستوطنين من ديارهم وتحولوا إلى عبئ على الاحتلال والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة في الشمال

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

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