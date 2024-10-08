زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع الخطى لامتلاك أسلحة نووية

العالم -أسيا والباسفيك

وأدلى كيم بهذه التعليقات في خطاب ألقاه، يوم الاثنين، في إحدى الجامعات، ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نصه الكامل.

وقال إنه لا ينوي مهاجمة كوريا الجنوبية، لكن «إذا حاول العدو استخدام القوة ضد بلادنا»، فإن الجيش الكوري الشمالي سيستخدم كل أشكال العدوان دون تردد، وهو ما «لا يمنع استخدام الأسلحة النووية»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ودعا كيم أيضاً إلى تعزيز دفاعات كوريا الشمالية على نطاق واسع.

كما بعث كيم برسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ووصف كيم بوتين بأنه «أقرب رفيق له»، وقال إن «العلاقات الاستراتيجية والتعاونية» بين البلدين سترتفع إلى مستوى جديد للعمل على «الدفاع عن السلام الإقليمي والعالمي والعدالة الدولية».