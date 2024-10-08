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مراسل العالم..

الشعب الأردني يندد بالتطبيع ويطالب بإغلاق سفارة الاحتلال

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

تجمع الشعب الاردني امام مقر سفارة الاحتلال في العاصمة عمان تلبية لدعوى الحركة الاسلامية والحركات الشبابية احياء لذكرى طوفان الاقصى وللمطالبة بالغاء جميع الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال.

العالم _ مراسلون

ونظم الشعب الاردني تجمعا كبيرا في ساحة مسجد الكالوتي، التي تعتبر أقرب نقطة إلى سفارة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك إحياءً لذكرى السابع من أكتوبر.

ورغم أن سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الأردنية عمان خالية تماما من الموظفين، إلا أن الشعب الأردني يرفض رفضا قاطعا تواجد هذه السفارة في بلادهم، خاصة بعد أحداث 7 من أكتوبر.

ترددت هتافات تحيي المقاومة الإسلامية في كل مكان، بالإضافة إلى هتافات تأييد لأبوعبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام.

كما عبر الشعب الأردني عن رفضهم لجميع اتفاقيات وأشكال التطبيع التي تربط الأردن بكيان الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الجسر البري واتفاقية وادي عربة للسلام، معتبرا هذه الاتفاقية بمثابة اتفاقية "استسلام" لا "سلام".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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