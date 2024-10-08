الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قاسم: حزب الله وحركة أمل على قلب واحد في السراء والضراء

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :