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الشيخ قاسم: تخطينا الضربات الموجعة التي أصابتنا وكل المواقع تم ملئها بالبدائل

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

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