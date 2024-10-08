الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بزشكيان: أوروبا وأمريكا تدعمان حكومة همجية

بزشكيان: أوروبا وأمريكا تدعمان حكومة همجية
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، وقال، إن أوروبا وأمريكا تدعمان حكومة همجية.

العالم - ايران

وقال بزشكيان خلال مراسم إزاحة الستار عن الألواح الأخمينية التي تم استعادتها حديثاً إلى البلاد، إن الواقع الذي نواجهه في المنطقة يتمثل في سلسلة من الحوادث التي تزيد من صعوبة الأوضاع.

وأضاف أن هناك حكومة همجية تم جلبها إلى المنطقة، مدعومة من قبل أوروبا وأمريكا. وأشار إلى أن هذا الكيان يرتكب الجرائم دون الالتزام بأي قواعد، بينما يتحدثون في الوقت نفسه عن حقوق الإنسان.

وتساءل: "هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان يسألوننا لماذا نعدم قاتلاً؟ بينما ينبغي أن يُسألوا لماذا لا يتحدثون عن القتل الذي يتعرض له النساء والأطفال؟"

روابط ذات صلة

عراقجي: سنرد بحزم على أي اعتداء على المنشآت الحيوية الإيرانية