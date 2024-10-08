بزشكيان: أوروبا وأمريكا تدعمان حكومة همجية

العالم - ايران

وقال بزشكيان خلال مراسم إزاحة الستار عن الألواح الأخمينية التي تم استعادتها حديثاً إلى البلاد، إن الواقع الذي نواجهه في المنطقة يتمثل في سلسلة من الحوادث التي تزيد من صعوبة الأوضاع.

وأضاف أن هناك حكومة همجية تم جلبها إلى المنطقة، مدعومة من قبل أوروبا وأمريكا. وأشار إلى أن هذا الكيان يرتكب الجرائم دون الالتزام بأي قواعد، بينما يتحدثون في الوقت نفسه عن حقوق الإنسان.

وتساءل: "هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان يسألوننا لماذا نعدم قاتلاً؟ بينما ينبغي أن يُسألوا لماذا لا يتحدثون عن القتل الذي يتعرض له النساء والأطفال؟"