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الشيخ نعيم قاسم: لن نناقش أي موضوع قبل وقف اطلاق النار

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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