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قناة 12 العبرية: تقارير تتحدث عن اطلاق 100 صاروخ من لبنان تجاه حيفا ومحيطها

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

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