تقرير يكشف عن خطط الاحتلال لخلق بيئة طاردة للفلسطينيين

العالم _ فلسطين

خلال عام من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، تنامت عمليات الاستيطان والاستيلاء والاعتداء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية.

تقرير فلسطني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أفاد بسيطرة سلطات الاحتلال ومستوطنيها، خلال عام من الحرب على 52 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين تحت مسميات مختلفة.

ووفقا لتقرير فإن الاحتلال ومستوطنيه نفذوا نحو 19 ألف و500 اعتداء طالت أراضي وممتلكات الفلسطينيين، مشيرا إلى إنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات بأوامر عسكرية، بلغ عددها 12 منطقة عازلة.

وأورد التقرير أن معظم هذه المستوطنات تركز في شمال الضفة الغربية وتحديدا مدينتي سلفيت ونابلس، وكذلك في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم، محذرا من تمدد هذا الإجراء ليشمل مستوطنات أخرى، بما يمهد لعزل المزيد من الأراضي ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها.

وعلى صعيد البناء الاستيطاني، أوضح التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي درست منذ السابع من أكتوبر 182 مخططا هيكليا لبناء أكثر من 23 ألف و 200 وحدة استيطانية على مساحة 14 ألف دونما جرت عملية المصادقة على 6 الاف و300 وحدة منها، في حين تم إيداع 17 ألف وحدة استيطانية جديدة.

معطيات التقرير أظهرت قيام المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال بإنشاء 29 بؤرة استيطانية زراعية إضافة إلى شق 7 طرق لتسهيل تحرك المستوطنين وربط بؤر بمستوطنات قائمة، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال قررت تسوية أوضاع 11 بؤرة استيطانية وتحويلها إلى مستوطنات أو أحياء استيطانية تتبع لمستوطنات قائمة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن سلطات الاحتلال نفذت ما مجموعه 1557 عملية هدم لمبان ومنشآت فلسطينية، فيما أخطرت بهدم 630 منشأة أخرى في عدد من المدن الفلسطينية.