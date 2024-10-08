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متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان: نرى في لبنان نفس الأنماط التي رأيناها في غزة "نفس الوسائل والأساليب الحربية"

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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