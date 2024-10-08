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وسائل إعلام إسرائيلية: القصف العنيف الذي شنه حزب الله على حيفا هو الأكبر منذ بدء الحرب

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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