جيش الاحتلال يستدعي ألوية احتياط.. والذعر يعم المستوطنات

العالم _ لبنان

عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وتحديدا عند الحافة الأمامية في جنوب لبنان تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان ولليوم السادس على التوالي عمليات الرصد والتصدى لأي تحرك معاد من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي محبطة وفي كافة المحاور جميع محاولات قوات النخبة الاسرائيلية في الالتفاف والتسلل أو اختراق تلك المحاور وموقعة فيهم الخسائر والمزيد من القتلى والمصابين في صفوفهم.

واستهدفت المقاومة بصليات صاروخية تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلف بوابة بلدة رميش وفي حديقة بلدة مارون الراس وعلى مرتفع القلع في بلدة بليدا جنوبي لبنان كذلك استهدفت تجمعا لآليات وأفراد الاحتلال خلف موقع جل العلام ‏وحققت فيهم إصابات مؤكدة.

والى خلف الحدود قصفت المقاومة بصليات صاروخية وعلى مرحلتين مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا ومستوطنة كرمئيل في الجليل وكفر فراديم في عكا كما استهدفت بصلية صاروخية تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة بيت هلل بالجليل الأعلى.

وفي حين أكدت المقاومة إيقاعها خلال محاولات التوغل على الحدود مالا يقل عن 160 من قوات النخبة الاسرائيليين بين قتيل وجريح اعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد عشر جنديا فقط وإصابة مئة آخرين من منذ بدء مناورته البرية . وتحت بند سمح بالنشر أقر الاحتلال بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أخرين عند الحدود مع لبنان خلال الساعات الماضية .

فرق إسعاف اسرائيلية أعلنت عقب سقوط صواريخ في مستوطنات الشمال عن نقل إصابات في كفار فارديم وكرميئيل وأشار إعلام الاحتلال الى اندلاع حرائق وإصابة منازل وسيارات في مستوطنات الشمال فضلا عن اندلاع حريق على مفرق 'جولاني' وقطع الطريق جراء سقوط صواريخ من لبنان.

وتحدث اعلام الاحتلال عن حالة ذعر تعيشها مستوطنات الشمال مشيرة الى أن القوات الإسرائيلية تطلق النار بشكل عشوائي وعلى كل ما يتحرك في مستوطنة دفيف حتى آنها استهدفت قطيعا من المواشي.

وفيما أعلن جيش الاحتلال عن استدعائه أربعة ألوية احتياط إضافية لعملياته على الحدود الشمالية مع لبنان كشف معهد أبحاث الأمن القومي العبري أن عدد المصابين في الأراضي المحتلة خلال عام من الحرب تجاوز تسعة عشر ألفا كاشفا عن أن من بين هؤلاء المصابين، 4590 من جنود جيش الاحتلال وبينهم 695 إصاباتهم خطيرة.

و أوضح المعهد أن النزوح الجماعي للمستوطنين كان أحد التحديات الكبرى التي تواجهتها الحكومة الإسرائيلية محصيا مغادرة حوالي 143 ألف مستوطن من المناطق الشمالية والجنوبية نتيجة هجمات المقاومة.