الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ثمانية شهداء بقصف محطة 'تعبئة مياه' في رفح

ثمانية شهداء بقصف محطة 'تعبئة مياه' في رفح
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

استشهد 8 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين عند محطة لتعبئة المياه شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي قولها، بأن 8 شهداء وصلت جثامينهم إلى المستشفى بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال رفح.

وأشار شهود عيان، إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم في نقطة لتعبئة المياه في منطقة خربة العدس ما تسبب باستشهاد وإصابة من في المكان.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,909 مواطنين وإصابة 97,303 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.

روابط ذات صلة

13شهيدا باستهداف مخيم البريج وخيام نازحين وسط القطاع ومسجد في رفح

شاهد.. استهداف كتائب القسام لجنود وآليات العدوّ المتوغلة شرق مدينة رفح 

كمين محكم للقسام يدمر رتلاً لقوات الاحتلال في رفح+فيديو

كتائب القسام تمنع عودة الجنود الاسرائيليين من غزة أحياء