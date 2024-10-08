الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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حزب الله: أطلقنا صلية صواريخ كبيرة على مدينة حيفا والكريوت

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

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