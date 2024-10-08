إطلاق نحو 100 صاروخ على حيفا: حزب الله يترجم كلماته إلى أفعال!

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس المحتلة أنه "بالتزامن مع كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ "نعيم قاسم"، أعلنت مصادر عبرية عن إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه مدينة حيفا، وهذا تطبيق عملي لتصريحات نائب الأمين العام، الذي أشار إلى أن هذه المرحلة تشهد تغييرات نوعية في إطلاق الصواريخ، سواء من حيث الكمية أو المساحات المستهدفة".

وأشار مراسل العالم إلى أن "هذا الهجوم جاء رداً على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول تراجع القدرات الصاروخية لحزب الله."

وأضاف: "إطلاق صواريخ المقاومة أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار على نطاق واسع، مما دفع المستوطنين للجوء إلى الملاجئ والمناطق المحصنة"، ولفت إلى أن "الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت حالة الطوارئ بشكل كبير، واصفة الهجوم بأنه الأكبر من نوعه باتجاه حيفا ووسطها ومحيطها منذ بدء العدوان على لبنان."

وقال مراسل قناة العالم إن "تزامن كلمة نائب الأمين العام لحزب الله مع هذه الهجمات، أكد على ثبات وتوسع أداء المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي."

وفي كلمة مصورة بمناسبة ذكرى طوفان الأقصى قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم :”نحن أبناء سيد شهداء محور المقاومة السيد حسن نصر الله (رض)”، واضاف:”طوفان الأقصى” حدث غير عادي واستثنائي وهو بداية تغيير وجه الشرق الأوسط”.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن “هدف الاحتلال كان إنهاء المقاومة بشكل كامل وإبادة الشعب الفلسطيني بما يجعله منزوع القدرة على توليد المقاومة والمطالبة بحقوقه، والمقاومة في غزة أسطورية بصمودها والشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته”.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..