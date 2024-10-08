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رئيس السلطة القضائية الإيرانية: مجازر الصهاينة غير مسبوقة وماكانت لتستمر لولا الدعم الأميركي وبعض الدول الغربية

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

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