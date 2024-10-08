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وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة الخاطر: نطالب بوقفة جادة من المجتمع الدولي فلولا التقاعس لما تجرأ الاحتلال الاسرائيلي على الاعتداء على لبنان بعد غزة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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