الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: قصف حيفا تسبب بإضرار في البنية التحتية والشوارع

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :