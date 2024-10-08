الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نجمة داوود الحمراء: 12 مصابا جراء قصف حيفا ومحيطها بالصواريخ

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :