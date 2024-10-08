الصحة العالمية: 1000 عامل صحي أستشهدوا في غزة خلال عام

العالم - فلسطين

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من 1000 عامل صحي أستشهدوا في غزة خلال عام

هذا وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي قولها، بأن 8 شهداء وصلت جثامينهم إلى المستشفى بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال رفح.

وأشار شهود عيان، إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم في نقطة لتعبئة المياه في منطقة خربة العدس ما تسبب باستشهاد وإصابة من في المكان.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41965 مواطنين وإصابة 97590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.