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الصحة العالمية: 1000 عامل صحي أستشهدوا في غزة خلال عام

الصحة العالمية: 1000 عامل صحي أستشهدوا في غزة خلال عام
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 41965 شهيدا و 97590 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

العالم - فلسطين

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من 1000 عامل صحي أستشهدوا في غزة خلال عام

هذا وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي قولها، بأن 8 شهداء وصلت جثامينهم إلى المستشفى بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال رفح.

وأشار شهود عيان، إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم في نقطة لتعبئة المياه في منطقة خربة العدس ما تسبب باستشهاد وإصابة من في المكان.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41965 مواطنين وإصابة 97590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.

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