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مصادر لبنانية: غارات للاحتلال على بلدات عربصاليم والسلطانية وياطر جنوبي البلاد

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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