لولا تقاعس العالم لما تجرأ الاحتلال على الاعتداء على لبنان بعد غزة

العالم - قطر



وقالت الخاطر في تصريح بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي: "نؤكد موقفنا الراسخ والثابت تجاه لبنان وسيادته وحقه في المحافظة على أمنه واستقراره وأمن مواطنه كذلك"، مدينة "كل الاعتداءات ضد المدنيين اللبنانيين".

ورأت أنه "ما كان لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتمادى بهذا الشكل وأن توسع رقعة الصراع خارج إطار غزة لو أن المجتمع الدولي وقف وقفة جادة أمام ما كان يحدث في غزة، ثم رأينا بذلك توسيع رقعة الصراع والاعتداء إلى الضفة الغربية والآن إلى لبنان الشقيق"، مشددة على "أننا نحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار".

وأضافت: "فيما يتصل بسياق دعم دولة قطر للجمهورية اللبنانية، فإن هذا الدعم هو قديم ومستمر، وهو دعم لمؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية للقوات المسلحة اللبنانية التي تلعب دورا محليا في هذا السياق ، وكذلك هو دعم اليوم للقطاع الصحي وقطاع الإغاثة".

وأعلنت الخاطر "أننا أطلقنا الجسر الجوي من الدوحة إلى بيروت ونتوقع خلال هذا الشهر إرسال 10 طائرات c17 محملة بالمواد الطبية وكذلك مواد الإيواء والمواد الغذائية، وتناقشنا في عدد من القطاعات التي قد تحتاج دعما خلال الفترة المقبلة"، مجددة التأكيد على "تضامن دولة قطر ودعمها لهذا البلد، ونتمنى السلامة والتوفيق والازدهار للبنان الشقيق ولشعبه الغالي على قلوب جميع العرب".