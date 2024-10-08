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مصادر لبنانية: مجزرة للاحتلال في بلدة الخضر بالبقاع شرقي البلاد ادت الى ارتقاء عدد كبير من الشهداء

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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