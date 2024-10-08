تل أبيب: طهران أثبتت قدراتها على ضرب 'إسرائيل' بقوّةٍ

العالم - فلسطين

و قال في مقالٍ نشره بصحيفة (يديعوت أحرونوت): عمليًا كلّ شيءٍ كان في حرب تشرين أكتوبر من العام 1973: مفاجأة وإخفاق مجلجل عند بدء الحرب، احتجاجٌ ضدّ الحكومة كان عشية حرب لبنان الأولى، أيْ في العام 1982، ضدّ حكومة مناحيم بيغن، واحتقار السياسيين المُدمنين على المتعة، فسادهم، وتأييدهم لمقاطعة الخدمة الإجباريّة في الجيش الإسرائيليّ، عمليًا الجمهور احتقر نظام الحكم برّمته، على حدّ تعبيره.

وأضاف المُحلِّل في الصحيفة العبريّة، كانت الضربة التي ألحقتنا بها حركة (حماس) على العمق المدنيّ الأقسى على "إسرائيل" وعلى المشروع الصهيونيّ بكامله، وكانت عمليًا أكبر تحدٍّ عسكريٍّ للكيان المحتل، وغنيُّ عن العودة لشرح تفاصيل الأضرار التي لحقت بنا، فوضع "إسرائيل" في العالم لم يكُن في أيّ مرّةٍ أسوأ من الوضع الذي تتواجد فيه الدولة حاليًا، وهذا يشمل اليهود أيضًا في جميع أصقاع العالم، فخلال أسبوعٍ تحوّلنا من أمّة التكنولوجيا المُتطوّرة والمُتنورّة، إلى نسخةٍ جديدةٍ من جنوب إفريقيا أبّان فترة الأبرتهايد في تلك الدولة الإفريقيّة.

علاوة على ما ذُكِر أعلاه، شدّدّ المُحلِّل، الذي يعتمِد على مصادر سياسيّةٍ واسعة الاطلاع في تل أبيب، على أنّ الحرب الحالية وجدت قيادة الحكومة في حالةٍ متنافرةٍ، ورئيس الوزراء انهار في الساعات الأولى من أكتوبر، أمّا بعد ذلك فقد صبّ جُلّ اهتمامه في مسألة البقاء بمنصبه، فيما كانت العلاقة بينه وبين وزير الأمن متوترة، ولا يثِق بهيئة الأركان العامّة للجيش، لافتًا إلى أنّ تصريحات نتنياهو عن الانتقال من الجنوب إلى الشمال لا تمُت للواقع بصلةٍ.

وخلُص بارنيع إلى القول إنّ "هذه الحرب غريبة وعجيبة وكشفت النقاب عن مدى تعلّق "إسرائيل" بالولايات المُتحدّة الأمريكيّة، وهو تعلّق يُثير الإزعاج، لأنّه منذ العام 1956، أيْ خلال العدوان الثلاثي على مصر، لم تكُن "إسرائيل" في وضع مشابهٍ، وهذا الأمر ينسحب على تبادل النار مع إيران: الدجاجة الإسرائيليّة قادرة على الطيران حتى المكان الذي تُحدده واشنطن، فنحن أمام حربٍ صعبةٍ ومعقدّةٍ، والأجدر بنا أنْ نعرف محدودية قوّتنا"، على حدّ تعبيره.

إلى ذلك، وفي أعقاب الهجوم الإيرانيّ الإنتقامي على الكيان ادعى مسؤولون إسرائيليون أنّ دفاعاتهم كانت ثابتة، وقال الجيش إنّ إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخًا، لكن لم يتِّم الكشف عن تفاصيل تذكر عن الأضرار.

وتابعت: “أظهرت لقطات الأقمار الصناعية ووسائل التواصل الاجتماعي صاروخًا تلو الآخر يضرب قاعدة (نيفاتيم) الجويّة في صحراء النقب، ويؤدي إلى بعض الانفجارات الثانوية على الأقل، ممّا يشير إلى أنّه على الرغم من الفعالية التي تمّ الترويج لها بشدة للدفاعات الجوية الإسرائيليّة (القبة الحديدية) و(السهم)، إلّا أنّ ضربات إيران كانت أكثر فعالية ممّا كان معترفًا به سابقًا”.

وأردفت: “في حين يبدو أنّ هذه الصواريخ لا تصيب الطائرات على الأرض، إلّا أنّها سيكون لها تأثير مميت إذا أطلقت على مدينة مثل تل أبيب، أوْ إذا تمّ توجيهها إلى أهدافٍ أخرى عالية القيمة مثل مصافي النفط بالقرب من حيفا، ممّا قد يخلق كارثة بيئية بجوار مدينةٍ إسرائيليّةٍ كبيرةٍ.. تبقى الحقيقة الأساسية هي أنّ إيران أثبتت أنّها تستطيع ضرب "إسرائيل" بقوّةٍ إذا اختارت ذلك”، كتب ديكر إيفيليث، المحلل في مجموعة الأبحاث والتحليل CNA، الذي حلل صور الأقمار الصناعية.

“القواعد الجوية هي أهداف صعبة، ونوع الهدف الذي من المحتمل ألّا يؤدي إلى الكثير من الضحايا. يمكن لإيران أنْ تختار هدفًا مختلفًا، على سبيل المثال، قاعدة مكتظة بالقوات البرية للجيش الإسرائيليّ، أوْ هدفًا داخل منطقة مدنية، ومن شأن ضربةٍ صاروخيّةٍ هناك أنْ تُسفِر عن عددٍ كبيرٍ من القتلى”.

وأضافت: “مشكلة أخرى لـ"إسرائيل" هي اقتصاديات سلسلة مطولة من الضربات المتبادلة مع الإيرانيين، فمخزونات الدفاع الجويّ الإسرائيليّة باهظة الثمن ومحدودة، ممّا يعني أنّ البلاد قد تصبح أكثر عرضة للضربات الإيرانيّة مع استمرار الصراع”.