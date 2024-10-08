شاهد: أين هي دفاعات العدو الصهيوني التي طالما تغنى بها ؟

العالم - خاص العالم

يقصف كيان الاحتلال من جبهات خمسة، تصيب الصواريخ والمسيرات اهدافها من اليمن ومن العراق ومن لبنان وايران ومن عمق غزة فأين هي دفاعات العدو التي طالما تغنى بها ؟؟ للاجابة على هذا السؤال نستعرض منظومات الدفاع الاسرائيلية.

اولا: "القبة الحديدية" وهي مصممة لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف، اما نطاقها فمن 4 الى 70 كيلومترا.

ثانيا: "مقلاع داوود" مصممة لاعتراض الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى ونطاقها 300 كيلومتر وهي مصممه لاعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ متوسطة المدى والطائرات الحربية، ويعتبر مقلاع داوود انه نظام مزدوج معتمد على الرادار وانظمة استشعار دقيقة.

ثالثا: "أرو- حيتس" مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية ومنهم مجموعة أنظمه ارو (1-2-3) ونطاقه 100 كيلومتر ويستخدم لمواجهة الصواريخ الباليستية بعيده المدى من دول ايران واليمن والعراق.

رابعا: "منظومة باراك 8" وهي مصممة لاعتراض الطائرات والصواريخ المضادة للسفن وصواريخ الكروز ونطاقها حتى 150 كيلومترا وهو نظام يستخدم رادار متعدد المهام وصواريخ متطورة موجهة بالرادار.

خامسا: "أنظمة الدفاع الليزرية" الهدف اعتراض الطائرات بدون طيار، والقذائف والصواريخ قصيرة المدى تعتمد تكنولوجيا هذه الانظمة على أشعة الليزر عالية الطاقة لاسقاط الاهداف وهي انظمة قيد التطوير والنشر لتعزيز الدفاع الجوي.

وامام هذه المنظومات الدفاعية يعود السؤال لماذا تفشل في سد القصف من الجبهات الخمسة؟؟

اولا: الهجوم المنسق والمتعدد الجبهات، الهجمات المتزامنة من عدة جبهات ايران لبنان العراق اليمن تمثل ارباكا للدفاعات الاسرائيليه حيث تتطلب هذه الهجمات ردود فعل فورية على جبهات مختلفة.

ثانيا: استخدام تكتيكات جديدة الهجمات بشكل دائم تشمل انواع جديدة من الاسلحة مثل المسيرات او الصواريخ البالستية الدقيقة التي قد تكون انظمة الدفاع غير مهيئة للتعامل معها.

ثالثا: تكنولوجيا التخفي المستخدمة في الطائرات المسيرة أو صواريخ يمكن ان تتجاوز انظمة الرادار ما يؤدي الى الفشل في اعتراضها.

رابعا: اغراق الدفاعات، عبر اطلاق عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة في وقت واحد مثلما حدث في الوعد الصادق 2 وهذا يتجاوز قدرة الانظمة الدفاعية على الرد.

خامسا: تكتيكات المفاجأة حيث يتم شن هجمات في وقت تكون فيه الدفاعات الاسرائيلية غير مهيئة او قد تتعرض لضربات تمهيدية على الرادارات والبنية التحتية الدفاعية.

سادسا: الهجمات السيبرانية والتطوير التكنولوجي في الهجمات.

سابعا: القيود المالية والتشغيلية حيث ان الانظمة الدفاعية مثل القبة الحديدية مكلفة لكل عملية اعتراض، وهذا يجعل من الصعب الحفاظ على عمليات الاعتراض المكثفة لفترات طويلة.

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