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طيران الإحتلال يشن غارات على بلدات طيرحرفا وانصارية وصديقين جنوب لبنان

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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