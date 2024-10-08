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بالفيديو.. فوز تاريخي للاعب إيراني ناشئ على بطل العالم بتنس الطاولة للكبار

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

فاز لاعب الفریق الوطني الإيراني لتنس الطاولة البالغ من العمر 14 عاما على بطل الأولمبياد والمصنف الأول عالميا للكبار في تنس الطاولة.

العالمإيران

وواجه المنتخب الإيراني المنتخب الصيني في مرحلة ربع النهائي من بطولة آسيا لتنس الطاولة.

وفي أول مباراة، خاض الإيراني "بنيامين فرجي" المصنف الأول على مستوى الناشئين في العالم، مواجهة ضد الصيني "وانغ شوكين" المصنف الأول عالميًا على مستوى الكبار.

وانتهت المباراة بفوز "فرجي" بنتيجة 3-2 على خصمه المحترف، مما جعل المنتخب الإيراني يتقدم بنتيجة 1-0.

يُذكر أن "وانغ شوكين" هو حامل الميدالية الذهبية في لعبة الثنائي المختلط بأولمبياد باريس 2024، وكذلك حامل الميدالية الذهبية في مسابقات الفرق في نفس الأولمبياد، وهو حاليا يحتل المركز الأول في تصنيف أفضل لاعبي تنس الطاولة الناشئين في العالم.

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