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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 11 جنديا وإصابة 130 آخرين منذ بدء التوغل البري المحدود عند الحدود مع لبنان

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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