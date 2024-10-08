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من منذ بدء التوغل البري المحدود..

جيش الإحتلال یعترف بهلاك 11جنديا واصابة 130 آخرين عند حدود لبنان

جيش الإحتلال یعترف بهلاك 11جنديا واصابة 130 آخرين عند حدود لبنان
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعترف جيش الإحتلال الإسرائيلي بمقتل 11من جنوده عند حدود لبنان

العالم - لبنان

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل 11 جنديًا وإصابة 130 آخرين من منذ بدء التوغل البري المحدود عند الحدود مع لبنان.

في السياق استهدفت المقاومة الإسلامية مدينة حيفا بفلسطين المحتلة و محيطها بعشرات الصواريخ.

وقال حزب الله في بيان : قصفنا مدينة حيفا و"الكريوت" بصلية صاروخية كبيرة دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق أكثر من 105 صاروخ من لبنان تجاه حيفا ومحيطها.

ووصفت مصادر عبرية القصف العنيف الذي شنه حزب الله على حيفا بـ" الأكبر منذ بدء الحرب"

يذكر أنه تزامنًا مع كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم سمع صوت سلسلة من صافرات الإنذار في حيفا والكريوت والمناطق المحيطة بها، عقب إطلاق عشرات الصواريخ على المنطقة.

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