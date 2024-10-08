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مصادر إعلامية: المقاومة اللبنانية توقع قتلى وجرحى بأعداد كبيرة في صفوف القوة الإسرائيلية الخاصة قرب اللبونة جنوب لبنان

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

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