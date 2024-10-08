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كتائب القسام: اشتبكنا مع قوة خاصة للاحتلال واوقعنا افرادها بين قتيل ومصاب بمنطقة بلوك 2 في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

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