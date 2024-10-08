بحماية شرطة الاحتلال.. طقوس تلمودية بالمسجد الأفصى المبارك

العالم _ فلسطين المحتلة

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقام مستوطن بارتداء ملابس الكهنة خلال اقتحاهم المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.

وأن تلك الملابس الكهنوتية والمعروفة أيضا بالملابس المقدسة هي ذاتها التي يرتديها الكهنة أثناء الطقوس الدينية وأثناء تقديم القرابين والذبائح.

وكثيرا ما حاول مستوطنون جلب قرابين وتدربوا على ذبحها في المسجد الأقصى بهذا اللباس، استجابة لدعوات جماعات استيطانية.

ونشرت صور لمستوطن يرتدي الزي داخل المسجد ضمن مجموعة من المستوطنين ترافقهم عناصر من شرطة الاحتلال. ويظهر في الصور المتداولة مستوطن يرتدي ثوبا أبيض مع حزام في الوسط وعمامة.

وكذلك نشرت صور لمستوطنين يؤدون “صلوات علنية وطقوسا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى”.

وحسب “التلمودية اليهودية” فإن الكاهن يجب أن يرتدي هذه الملابس أثناء عمله في المذبح والهيكل المزعوم (الذي يعتقدون أنه مكان الأقصى).

كما أن “بركات الكهنة” هي طقوس توراتية خاصة يقوم الحاخام (زعيم ديني) خلالها بمرافقة تلاميذه ويرفعون فيها أيديهم ويبسطونها فوق رؤوسهم، مع تلاوة فقرات من “سفر العدد” في التوراة، علما أنها أُديت داخل المسجد الأقصى سابقا عدة مرات.

ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فقد شارك في اقتحام المسجد 149 مستوطنا صباح اليوم الثلاثاء.

ومنذ بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة قبل عام صعد الاحتلال من إجراءاته في القدس، في حين وسع المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد وزادت وتيرة أداء الطقوس التوراتية فيه.