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وكالة الانباء اللبنانية: طيران الاحتلال شن غارات على مرتفعات جبل صافي في اقليم التفاح

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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