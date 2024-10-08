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جيش الاحتلال يعترف برصد 10 صواريخ اطلقت من لبنان باتجاه رأس الناقورة عند الحدود الفلسطينية اللبنانية

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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