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الاعلام العبري: إطلاق 25 صاروخا من لبنان باتجاه الاراضي الشمالية

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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