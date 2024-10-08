الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات جوية إسرائيلية تستهدف مدينة بنت جبيل وبلدتي شيحين وعيتا الشعب جنوب لبنان

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :