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المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ تجمعا لقوات الإحتلال في مستوطنة المطلة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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