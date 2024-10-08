شاهد.. المقاومة العراقية تضرب أهدافا داخل فلسطين المحتلة

العالم - العراق

وقالت المقاومة في بيانٍ لها، إنّها ضربت 5 أهداف بـ 5 عمليات منفصلة وسط وشمال فلسطين المحتلة بواسطة صواريخ الأرقب "كروز مطوّر"، والطائرات المسيّرة.

وجاءت عمليات المقاومة الإسلامية في العراق استمراراً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، و"نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان"، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما توعّدت المقاومة الإسلامية في العراق "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأمس الاثنين، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"، ضربها هدفاً عسكرياً في فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.



