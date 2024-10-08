الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بصواريخ 'الأرقب' والمسيّرات..

شاهد.. المقاومة العراقية تضرب أهدافا داخل فلسطين المحتلة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، تنفيذها، اليوم الثلاثاء، 5 عمليات منفصلة ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

العالم - العراق

وقالت المقاومة في بيانٍ لها، إنّها ضربت 5 أهداف بـ 5 عمليات منفصلة وسط وشمال فلسطين المحتلة بواسطة صواريخ الأرقب "كروز مطوّر"، والطائرات المسيّرة.

وجاءت عمليات المقاومة الإسلامية في العراق استمراراً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، و"نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان"، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما توعّدت المقاومة الإسلامية في العراق "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأمس الاثنين، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"، ضربها هدفاً عسكرياً في فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

روابط ذات صلة

عام على 'طوفان الأقصى'.. هكذا نصرَ اليمن غزة

المقاومة العراقية تدك موقعا عسكريا للاحتلال بالطيران المسير

حماس تثمن تضحيات فصائل المقاومة في الدفاع عن شعب فلسطين