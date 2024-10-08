الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن استهدافها تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة "يعرا" بسرب من المسيرات الانقضاضية

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :