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كتائب القسام: استهداف مقر قيادة وسيطرة بمنطقة الادارة المدنية شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

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