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الاعلام العبري: تعرض شبكة الكهرباء في 3 مواقع في "كريات يام" و"كريات موتسكين" لاضرار اثر صواريخ اطلقت على الكريوت من لبنان

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

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