خلال 24 ساعة.. إصابة 48 جنديا للاحتلال في غزة ولبنان

العالم - الاحتلال

وأشار جيش الاحتلال إلى أن 30 جنديًا أصيبوا عند الحدود الشمالية مع لبنان و18 جنديًا في غزة.

وأعلن حزب الله، عصر اليوم، عن صد محاولة تقدم إسرائيلية على الحدود اللبنانية الفلسطينية، بعد تقدم قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه منطقة اللبونة الحدودية.

وقال حزب الله في بيان مقتضب، إن قوة للعدو تقدمت باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، مضيفًا: “أمطرنا القوة المتقدمة بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية”.

وأكد حزب الله إصابة القوة بشل مباشر، وقال: “حققنا فيها إصابات مؤكدة وأجبرناها على ‏التراجع”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وحسب ما صرح به جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن 726 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، منهم 346 ضابطًا وجنديًا قتلوا منذ بداية العملية البرية في قطاع 27 أكتوبر/ تشرين أول 2023.