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مصادر اعلامية: تعرض بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان لقصف اسرائيلي بالدبابات

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

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