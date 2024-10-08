الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

دوي صفارات الانذار في سديروت وعدد من مستوطنات غلاف غزة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :