الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس: استهداف سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :