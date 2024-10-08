قاليباف: إقتدارنا الردعي لن يسمح بالعدوان على بلادنا

العالم – إيران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء أضاف قاليباف: بطبيعة الحال، رسالتنا جميعا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي إرساء الأمن المستديم، وقد استطاعت بلادنا منذ انتصار الثورة الاسلامية وحتى يومنا الحاضر، أن تهيئ لإنجاز هذه المسؤولية الرئيسية والأساسية في كافة الظروف، مثل فترة التصدي لزمرة المنافقين الإلحادية، والحرب المفروضة من قبل الكيان البعثي في العراق على إيران، وسائر الأحداث.

وأردف رئيس البرلمان الإيراني: لا ننوي غزو البلدان إطلاقا، ولا نسعى وراء الفوضى في أي بقعة، لكن قدراتنا الرادعة بلغت من المستوى الذي لن يسمح بأي عدوان على بلادنا، وكل من أضمر القيام بذلك، شاهد ردنا في عمليتي الوعد الصادق 1 والوعد الصادق 2.